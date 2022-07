Fremde Pasta kommt nicht auf des AC Milans Teller!

Da tut die derzeitige „Abkühlung“ bei bis zu 34 Grad gut. „Denn das Klima hier in Villach ist wunderbar, ja echt! In Mailand herrscht ja eine höllische Hitze“, gefällt’s Alessandro Florenzi. Der aber böse Erinnerungen an den WAC hat. 2019 verschuldete er noch mit AS Roma ein Eigentor beim 2:2 in der Europa League! „Ich hoffe, dass viele Milan-Fans kommen“, sagt Florenzi. Bis dato sind 5000 Tickets weg - genauso viele Fans hatte Milan allein beim Trainingsstart heuer ...