Gute Noten für steirische Einkaufszentren

Dort wurden die am häufigsten vertretenen Unternehmen in 156 Einkaufstempeln nach der Umsatzentwicklung und Zufriedenheit befragt. Und ganz vorne stehen eben nicht die großen Platzhirsche. Die steirische Nummer eins laut dieser Pächterbefragung ist etwa der Murpark in Graz. „Das freut uns wirklich sehr und zeigt auch, dass wir ein sehr gutes Verhältnis mit unseren Shoppartnern haben“, ist da auch Center-Leiterin Edith Münzer zufrieden.