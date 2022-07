FBI-Bericht enthüllt Gründe für Huawei-Bann in USA

Masten sollen streng geheime Kommunikation abhören und stören können

Laut mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Quellen stellte das FBI schließlich fest, „dass die Geräte in der Lage waren, die streng geheime Kommunikation des Verteidigungsministeriums abzuhören und zu stören, einschließlich derjenigen, die vom US Strategic Command verwendet werden, das die Atomwaffen des Landes überwacht“, so CNN.