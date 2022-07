Wiederauferstehung! Mercedes ist wieder im Rennen

Erstmals in dieser Saison hat Mercedes mehr Punkte als Red Bull und Ferrari gemacht. „Ferrari hat noch immer die Seuche, das spielt uns in die Karten, weil wir in der Konstrukteurs-WM einen Schritt nach vorne machen konnten“, sagte Wolff, der gleich zum Rennen nach Budapest blickte: „Wir haben gedacht, in Le Castellet können wir dabei sein, dem war nicht ganz so. Budapest ist sicher nicht unsere beste Strecke, vielleicht schlagen wir dann dort so richtig zu.“