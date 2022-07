Radfahrer bohrte sich in Tirol in Autoheckscheibe

Gegen Mittag radelte der 32-Jährige auf der L13 Sellraintalstraße in Kühtai talwärts. Vor ihm fuhr eine Einheimische mit ihrem Pkw. Weil die 21-Jährige links auf einen Parkplatz einbiegen wollte, setzte sie den Blinker und hielt ihren Wagen an, um den Gegenverkehr abzuwarten. Der Rennradfahrer hinter ihr bremste leicht ab und versuchte, rechts am stehenden Auto vorbeizufahren.