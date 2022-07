Waldbrände nahe London hüllen Flughafen in Rauch

In der Grafschaft Surrey südwestlich von London waren die Feuer ausgebrochen, die lokalen Feuerwehren standen im Großeinsatz. Der Rauch zog nicht nur Richtung West London, auch der Flughafen Heathrow war betroffen. Das Surrey Fire and Rescue Service rief die Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Gegend, in der die Brände wüteten, zu meiden.