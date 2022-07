Hinteregger: So lief sein Einstand als Amateur

Der ehemalige Nationalteamverteidiger stand für den Verein seines Heimatorts Sirnitz als Stürmer auf dem Feld. In der 1. Runde der fünfthöchsten Spielklasse in Österreichs Ligen-System trat SGA Sirnitz auswärts in St. Veit an. Die Freigabe für Hinteregger hatte der Verein am Donnerstag erhalten.