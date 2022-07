Airbnb-Mitgründer Gebbia zieht sich zurück

Airbnb-Mitbegründer Joe Gebbia gibt seine operative Vollzeitstelle bei der Wohnungsvermittlungsplattform auf. Er wolle sich künftig mehr um seine Familie und neue Projekte kümmern, schrieb er am Donnerstag in einer Mitteilung an die Beschäftigten. Zunächst muss er sich allerdings um ein ganz besonderes Start-up kümmern.