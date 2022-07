Jubilar kämpft um seine unglaubliche Erfolgsserie

Lewis Hamilton darf in Le Castellet feiern - der siebenfache Weltmeister bestreitet am Sonntag seinen 300. Grand Prix, liegt damit in dieser Kategorie an sechster Stelle, Kimi Räikkönen liegt mit 349 Starts vor Fernando Alonso mit 344 an der Spitze. Doch damit nicht genug: „Sir Lewis“ kämpft um eine unglaubliche Serie …