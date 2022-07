Lewis Hamilton legt in Frankreich eine Pause ein

Der Grund für Hamiltons Entscheidung ist, dass im Lauf einer Saison junge Fahrer ohne große Erfahrung in zwei Trainings eingesetzt werden müssen. Der 37-jährige Hamilton hat sich demnach für das erste Training am Freitag in Le Castellet entschieden. Sein 24-jähriger Teamkollege George Russell wird zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison für eine Einheit aussetzen.