Punk-Ikone Patti Smith: Eine muss es ja tun

Highlights ohne Ende

Wie keine Zweite beherrscht sie das Wechselspiel zwischen getragener Zartheit (partiell etwa bei „Nine“) und explosiven Ausbrüchen wie beim mit repetitivem Refrain ausgestatteten „Free Money“. In der zweiten Sethälfte weiß man gar nicht mehr, was einen mehr beeindruckt. Ist es das instrumentale, mit viel Liebe in die Länge gezogene Duell zwischen Bassist Tony Shanahan und Gitarrist Jackson Smith, Pattis Sohn in „Beneath The Southern Cross“? Ist es das mit Rotz und Herzblut gesungene Iggy-Pop-Cover „I Wanna Be Your Dog“ von Smiths Gründungsmitglied, Lebensfreund und Gitarrist Lenny Kaye? Oder ist es doch Pattis atemberaubende, mit einer eindringlichen Stimme vorgetragene Soloperformance von Neil Youngs „After The Gold Rush“, das sogar die unverbesserlichen Dauerschwätzer nach den ersten Tönen zum Schweigen brachte?