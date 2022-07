Helene Fischer: 1. großer Auftritt nach Babypause

Ein nicht ganz alltäglicher Gast in einer deutschen Schlagershow ist an diesem Abend die amerikanische Sängerin und Songwriterin Anastacia („I Belong to You (Il ritmo della passione)“). Das Fachportal schlager.de schließt aus diesem Coup: „Offensichtlich will man mehr internationale Stars dabei haben - ein Erfolgsrezept, das schon bei der Giovanni Zarrella Show funktionierte.“