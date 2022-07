Machen Sie dank Wasser gute Figur!

Wenn es draußen so richtig heiß ist, sehnen wir uns nach Wasser - zum Trinken und Abkühlen. Wie angenehm, dass das kühle Nass gerade im Sommer dabei behilflich sein kann, überflüssige Kilos zu verlieren. Zunächst benötigen wir es, damit der Stoffwechsel korrekt funktioniert. Immerhin setzt sich durchschnittlich 65 bis 70 Prozent des menschlichen Körpers aus Wasser zusammen. Ausreichend zu trinken, treibt den Organismus also an, alle Stoffwechselprozesse reibungslos ablaufen zu lassen.