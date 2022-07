Erster Weltcup-Saisonsieg für Downhillerin Höll

Die Salzburger Mountainbikerin Valentina Höll hat am Samstag in Andorra ihren ersten Saisonsieg im Downhill-Weltcup gefeiert. Die 20-Jährige raste in Vallnord deutlich vor der Deutschen Nina Hoffmann (+3,5 Sek.) und der Schweizerin Camille Balanche (3,7) zu ihrem insgesamt dritten Erfolg. Die Saalbacherin führte das erste rein deutschsprachige Podest in der Weltcup-Geschichte an.