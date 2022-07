Usain Bolt: „Wir werden keinen Weltrekord sehen“

Sprint-Weltrekordhalter Usain Bolt sieht seinen Status bei der Leichtathletik-WM in Eugene nicht in Gefahr. Der Jamaikaner lief 2009 in Berlin die noch immer gültigen Bestwerte über 100 (9,58 Sek.) und 200 m (19,19). „Ich glaube, in Eugene werden wir keinen Weltrekord sehen“, sagte der 35-Jährige in einem Interview den Zeitungen der Funke Mediengruppe.