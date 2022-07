Google warnt jetzt auch in Österreich vor Erdbeben

Seit Montag wird das Warnsystem in Österreich und elf anderen europäischen Ländern (unter anderen Deutschland, Schweiz, Frankreich, und Tschechien) sowie in Teilen Afrikas und Asiens ausgerollt. Der Rollout erfolge über mehrere Tage, bis jeder Nutzer darauf zugreifen könne, werde es daher noch etwas dauern, so Google in einer Mitteilung.