Amstetten investiert 25 Millionen in modernes Bad

„Demontiert, eingepackt, gelagert“

Derzeit sind die Abrissarbeiten voll im Gange. Das Hallenbadgebäude wird in drei Monaten bis auf den Keller abgetragen. „Es wird gerade demontiert, eingepackt und gelagert“, erklärt Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen. Zwar fällt vieles in die Kategorie „desolat“, einiges könne aber weiterverwendet werden. Noch laufen die Arbeiten im Inneren, in den kommenden Wochen werden sie dann für alle sichtbar sein. „Dann sieht es auch die SPÖ“, merkt man bei der ÖVP süffisant an. Denn die Sozialdemokraten kritisierten unlängst, dass der Umbau noch nicht begonnen habe und trotzdem niemand mehr ins Bad dürfe. Für sie war das der Beweis einer verfehlten Personalplanung. „Da wurde aber längst gearbeitet“, ärgert sich ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter.