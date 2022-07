Beim LASK-Highlight schäumten Fans wie Bier!

Tja, so berauschend das Test-Highlight der Schwarz-Weißen gegen den Europa-League-Sieger auch klang – im LASK-Umfeld war dabei doch noch einiges ernüchternd. Wichtiger aber: Zumindest der sportliche Aperitif war vorm ersten Hauptgang am Samstag im ÖFB-Cup in Schwaz einigermaßen prickelnd und damit vielversprechend.