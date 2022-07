Salzburg verliert gleich zweimal an einem Tag

Auch Sturm bestritt zwei Matches an einem Tag. Eine überwiegend aus Reservisten der Vorsaison gebildete Mannschaft erreichte in Weiz gegen FC Zbrojovka Brünn ein 0:0, danach glückte der A-Garnitur vor über 7.500 Zuschauern in Graz-Liebenau dank eines Doppelpacks von Rasmus Hjölund ein 2:1 gegen Galatasaray Istanbul.