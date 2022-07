Rapid erkämpft torreiches Remis gegen Celtic

Doch ebenso schnell wie der Ausgleich fiel, gingen die Schotten nach unglücklicher Balleroberung erneut in Führung (65.). Der Treffer brachte Rapid aus dem Spiel, ehe Dibon den Ball an die Querlatte (73.) setzte und Kriwak per Kopf (75.) scheiterte. Der Ausgleich lag aber in der Luft - und Aiwu ließ die Rapid-Fans mit einem Kopfball nach einem Corner zum dritten Mal in der Partie Jubeln (90.) -3:3, Ausgleich und Schlusspfiff!