„Gesundheitliche“ Gründe: Kickl muss pausieren

Wer in den vergangenen Tagen genauer in die Reihen des Nationalrats geblickt hat, dem ist ein prominentes Gesicht abgegangen - FPÖ-Chef Herbert Kickl konnte nicht an den Sitzungen teilnehmen. Der Grund: gesundheitliche Probleme. Wie Kickl via Facebook erklärte, handle es sich dabei jedoch um „kein Corona“.