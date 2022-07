F1: Budgetgrenze angehoben, Bouncing-Regeln ab Spa

In der Sitzung der Formel-1-Kommission aller Teamchefs am Freitag ist eine Anhebung der Budget-Obergrenze um 3,1 Prozent beschlossen worden. Diese Anpassung ist eine Antwort auf die enorm gestiegenen Kosten und die hohe Inflation in Folge des Ukraine-Kriegs. Nach Angaben des Automobil-Weltverbandes stimmten neun der zehn Rennställe für die Anhebung.