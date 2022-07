F1 in Spielberg: Das größte Spektakel aller Zeiten

Endlose Fan-Massen, eigens errichtete Zelt-Städte, über 300.000 erwartete Zuschauer - was sich dieser Tage in und rund um die 5300-Einwohner-Gemeinde Spielberg abspielt, hat die Steiermark, hat man in ganz Österreich so noch nicht gesehen! Bei einer Suche im Netz nach „Österreichs größten Veranstaltungen“ wird die Formel 1 in Spielberg auf vielen Portalen als absolute Nummer 1 gereiht.