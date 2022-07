Rennradfahrer raubte Linzerin ihren Rucksack

Eine 56-jährige Linzerin fuhr am Montag um 10.05 Uhr mit ihrem Fahrrad in Linz bis zum Brückenkopf in Urfahr, stellte dort ihr Fahrrad bei einem Werbebanner auf Höhe des AEC ab und versperrte ihr Fahrrad. Sie bemerkte einen Rennradfahrer, der schnell unterwegs war, wollte diesen vorbeifahren lassen und blieb daher stehen.