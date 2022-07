MotoGP-Star baut Unfall unter Alkoholeinfluss

„Während der Pause der MotoGP war ich gestern Abend mit Freunden auf einer Party auf Ibiza. Wir haben zusammen gefeiert und auf meinen Sieg in Assen angestoßen. Als ich gegen 3 Uhr morgens die Diskothek verlassen habe, bin ich in einem Kreisverkehr mit den Vorderrädern in einen Graben geraten, ohne andere Fahrzeuge oder Personen zu verwickeln. Der von der Polizei durchgeführte Alkoholtest hat aber ergeben, dass ich mehr getrunken hatte, als das spanische Gesetz erlaubt“, schildert Bagnaia in den sozialen Medien.