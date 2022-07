Auf neuen Landesrat wartet heiße Herbst-Lohnrunde

Sie sind auch für Personal zuständig. Fürchten Sie sich angesichts der hohen Inflation schon vor den nächsten Lohnverhandlungen?

Beim Lohn- und Gehaltsabschluss für die Mitarbeiter des Landes und der Kages müssen wir logischerweise die gegenwärtige Situation berücksichtigen, so wie es auch in der Privatwirtschaft der Fall ist. Es wird schwierig werden, dass wir das im Budget unterbringen, das ist uns klar. Die Mitarbeiter im Landesdienst und in den Spitälern dürfen aber keinesfalls Arbeitnehmer zweiter Klasse sein.