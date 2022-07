Probleme beim Ehrenamt: Attacken auf jeden Vierten

Eine Umfrage der Zivilschutzagenda veranschaulicht die pandemiebedingten Verschlechterungen für das Ehrenamt. Ein Großteil der Helferinnen und Helfer war bereits von persönlichen Attacken betroffen. Trotz Übergriffen in der Corona-Zeit will jeder fünfte Ehrenamtliche in Zukunft das freiwillige Engagement sogar noch intensivieren. Nun liegt es an der Politik, weitere positive Anreize für ehrenamtliche Arbeit zu setzen.