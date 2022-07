Gnadenlos! Krebs rafft Goalie-Legende Goram dahin

Bei der Einleitung einer Chemotherapie, so Goram damals, könnte er womöglich noch neun Monate leben, doch um welchen Preis? „Sich einer Chemotherapie unterziehen, um dann erst recht nur drei weitere zusätzliche Monate ohne Lebensqualität in Agonie zu verbringen? Nein, danke! Meine Schmerzen sind zurzeit ertragbar. Ich kann immer noch Freunde und Fanclubs besuchen, immer noch ich selbst sein. Ich werde hier sein, so lange ich kann.“ Am Wochenende erlag Goram nun seinem Speiseröhrenkrebs-Leiden ...