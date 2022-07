Bill Gates präsentiert 48 Jahre alten Lebenslauf

Natürlich finden sich in dem 48 Jahre alten Lebenslauf, der offenbar noch auf einer Schreibmaschine verfasst wurde, auch kuriose Details, die man heute nicht mehr in so einem Schreiben erwähnen würde. Dazu zählen etwa Körpergröße (178 Zentimeter) und Gewicht (59 Kilo) des Bewerbers.