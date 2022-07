Österreich besiegt Zypern zum Abschied von Korner

Österreichs Basketball-Nationalteam hat am Sonntagabend im vorerst letzten Spiel unter Coach Raoul Korner einen 78:49-Sieg gegen Zypern zum Abschluss der ersten Runde der Vorqualifikation (Gruppe A) zur Europameisterschaft 2025 gefeiert! Jakob Lohr und Renato Poljak waren mit je elf Punkten die erfolgreichsten Scorer in Salzburg. Die nächste Phase auf dem langen Weg zur Endrunde in drei Jahren beginnt am 22. August.