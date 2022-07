Psychospielchen: Nadal entschuldigt sich sogar

Alles paletti?

Die Nerven waren zwischenzeitlich also auf beiden Seiten angeschlagen. Am Ende dann aber die schöne und sportsmännische Geste. Beim Handshake am Netz nach dem Match tauschen sich die beiden angeregt aus. Klar zu erkennen, vor allem an der Körpersprache: Nadal entschuldigte sich bei Sonego für die dezenten „Raunzereien“. Später bestätigte er auch auf der Pressekonferenz, mit Sonego alles geklärt und etwaige Missverständnisse aus dem Weg geräumt zu haben.