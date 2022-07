Neo-City-Goalie: Haaland ist genial, aber ...

„Nur eine Torvorlage“

Recht hat er: 59-mal ließ es Haaland in der obersten deutschen Spielklasse insgesamt klingeln. Gegen Arminia Bielefeld blieb er in zwei Spielen bis auf eine Torvorlage ohne Zählbares. In der Tat können nicht viele österreichische und deutsche Bundesliga-Goalies von sich behaupten, gegen Haaland „sauber“ geblieben zu sein.