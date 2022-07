Haaland: 275.000 Euro in Dortmund „vergessen“

Kann man auf 275.000 Euro einfach „vergessen“? Schwer vorstellbar, auch wenn die Summe für Erling Haaland kaum erwähnenswert sein dürfte bei dem, was er künftig bei Manchester City verdienen soll. Aber die „Bild“ will in Erfahrung gebracht haben, dass der Norweger tatsächlich eine ordentliche Ladung Luxus noch in Dortmund „geparkt“ hat.