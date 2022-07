Wikinger lassen Eierlaberl für guten Zweck fliegen

NFL-Ehrengast schaut zu

Einige Ausfälle schmerzen trotzdem, so wurde mit Marian Deininger ein altbekannter Wide Receiver reaktiviert, der morgen schon auflaufen könnte. Und zwar vor den Augen von Ehrengast Bernhard Seikovits, mit dem er einst bei den Wikingern groß wurde. Der Cardinals-Tight End, der sich heuer in den Matchkader des NFL-Teams aus Arizona kämpfen möchte, ist gerade auf Heimatbesuch. „Ich verfolge die Vikings in der ELF natürlich, freu mich, dass sie gut performen“, erzählte „Seiko“ der „Krone“ kürzlich bei einem Treffen vorm Belvedere.