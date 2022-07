Tirolerin (83) im Visier von falschem Ermittler

Die Tat ereignete sich bereits am Montag. Am Telefon gab sich ein Anrufer gegenüber der 83-Jährigen als Polizist aus. „Der Täter konnte der Frau die Bankdaten sowie die dazugehörigen Pin-Codes entlocken“, heißt es von der echten Polizei. In weiterer Folge tätigte der Betrüger sechs Abbuchungen. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich.