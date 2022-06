Fake-Polizei knöpft Seniorin über 100.000 Euro ab

Falsche Polizisten sorgen dieser Tage in Tirol einmal mehr für eine regelrechte Betrugswelle! Die Kriminellen geben sich am Telefon als Ermittler aus und versuchen ihren - zumeist - älteren Opfern mit dreisten Lügenmärchen das Geld aus der Tasche zu ziehen. In Lans (Bezirk Innsbruck-Land) fiel eine 79-Jährige auf die Masche herein und übergab einer vermeintlichen Polizistin Bargeld und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro. Ähnliche Fälle gab es auch in den Bezirken Imst und Landeck.