„Max ist im Kopf stets einen Schritt weiter!“

Auch mit kleineren Entwicklungsschritten will man in Silverstone Ferrari wieder in die Knie zwingen. „Ein Duell auf Augenhöhe, es werden Nuancen entscheiden, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird“, glaubt Marko, der Mercedes auf der Rechnung hat. „Die könnten der große Gewinner sein, die Strecke wird ihnen entgegenkommen. Das aber weckt bei uns unangenehme Erinnerungen ans Vorjahr, als Hamilton Max von der Piste katapultierte. Das steckt noch immer tief in den Köpfen“, so Marko.