Warum RB-Star Verstappen nach Sieg „erstaunt“ war

Auch Helmut Marko zitterte mit seinem Schützling mit. „Eigentlich sind die ganzen letzten Rennen sehr spannend. Für diese letzten Runden brauchte man schon ein starkes Nervenkostüm“, so der Red-Bull-Motorsportchef „Wir hatten in der Spitzengruppe am Ende die ältesten Reifen. In Sektor zwei war der Ferrari sauschnell. Zum Schluss mussten wir volle Pulle fahren!“ Und das hat sich bezahlt gemacht.