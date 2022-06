Vor Vettel: Verstappen erfolgreichster „Bulle“

Kein anderer Red-Bull-Pilot stand öfter auf dem Podest als WM-Leader Max Verstappen. Zum 66. Mal schon durfte der Titelverteidiger einen Top-3-Platz feiern. Damit verdrängte er den Deutschen Sebastian Vettel in dieser Wertung um einen Podestplatz von Rang eins, obwohl Vettel mit vier WM-Titeln in dieser Kategorie weitaus erfolgreicher war - allerdings ist er auch um rund zehn Jahre älter. Der Aston-Martin-Pilot überzeugte übrigens in Baku mit Platz sechs, war in Aserbaidschan noch nie schlechter!