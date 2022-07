19.904 Kremser haben bald die Qual der Wahl

Wahlberechtigt sind österreichische Staatsbürger und EU-Bürger, die spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und bis zum 6. Juni ihren Hauptwohnsitz in der Stadt gemeldet haben. Wie die „Krone“ erfuhr, sind das 19.904 Personen – die Mehrheit (10.571) davon ist weiblich. Unter den Berechtigten sind 2346 EU-Bürger. 386 von ihnen haben einen deutschen Pass. Noch ein bisschen Zeit bleibt indes jenen, die nicht nur wählen, sondern auch gewählt werden wollen. Bis am 27. Juli um 12 Uhr müssen alle Kandidaten gemeldet werden.