Wimbledon: Kyrgios gegen Jubb ab 13.15 Uhr LIVE

Kyrgios standzuletzt beim ATP-Turnier in Stuttgart im Halbfinale. Nach dem dortigen Aus prangerte er angeblich rassistische Äußerungen des Publikums an. „Eine Sache, die ich niemals tolerieren werde, sind Zuschauer, die Athleten beschimpfen und beschimpfen. Es passiert mir persönlich schon seit einiger Zeit, von rassistischen Kommentaren bis hin zu völliger Respektlosigkeit“, schrieb der 27-Jährige auf Instagram. Das Stuttgart-Turnier kündigte eine Untersuchung an.