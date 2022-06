Superstar Djokovic gegen Kwon ab 14.30 Uhr LIVE

Djokovic ist nach dem Out von Medwedew topgesetzt, hat zuletzt dreimal in Serie gewonnen und geht auf seinen siebenten Wimbledon-Titel los. Der 35-Jährige würde mit einem weiteren Erfolg solo die Nummer zwei in der Liste der Allzeitsieger von Grand-Slam-Turnieren. Djokovic hält so wie der Schweizer Roger Federer bei 20 Triumphen, Rafael Nadal ist heuer mit Siegen bei den Australian Open und den French Open auf 22 davongezogen.