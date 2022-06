Ferienbeginn im Osten sorgt für viel Reiseverkehr

Ironman in Klagenfurt sorgt für Straßensperren

In Klagenfurt muss am Sonntag mit Straßensperren gerechnet werden. An diesem Tag werden beim Ironman Tausende Athleten auf die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke, an die sich 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen anschließen, begeben. Um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, werden zahlreiche Straßen in Klagenfurt bzw. rund um den Wörthersee gesperrt. Die Radstrecke, die unter anderem die Klagenfurter Schnellstraße (S37), die Harbacherstraße (B70d), Faakerseestraße (B84) und Rosentalstraße (B85) umfasst, wird zum Großteil von 5.30 bis 19 Uhr gesperrt. Die Laufstrecke führt durch Klagenfurt und Krumpendorf. Daher wird es auch dort zu zahlreichen Straßensperren kommen. „Autofahrer sollten am Sonntag die betroffenen Straßen und Ortschaften möglichst meiden und großräumig umfahren“, legte der ARBÖ nahe.