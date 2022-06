Nur noch zwei Tage: Dembele statt Salah zu Klopp?

464.666 Euro pro Woche?

Ein qualitativer Unterschied zwischen Dembele und Salah könnte aber herausfordernd für die „Reds“ werden. Dembele gilt als fragil, verletzungsanfällig, Salah dagegen als geradezu unverwüstlich. Zahlen gefällig? Bitteschön: Seit Dembele 2017 - unter fragwürdigen Umständen - von Borussia Dortmund zu Barca wechselte, gab es keine Saison, in der er es auf mehr als 20 Einsätze von Beginn an brachte. Salah dagegen absolvierte ebenfalls seit 2017, also seit seinem Wechsel von der Roma zu den „Reds“, in jeder Saison mindestens 30 Premier-League-Einsätze von Beginn an. Diese Qualität kostet Liverpool Geld. Dem Vernehmen nach 400.000 Pfund, umgerechnet 464.000 Euro. Pro Woche. Selbst wenn Dembele bei Liverpool etwas weniger als das verdienen sollte - Barca wird ziemlich sicher nicht mitkönnen ...