Kurios: Ehemaliger Ultra neuer Hertha-Präsident

Die Wahl ist ein Sieg für die aktive Fan-Szene und eine krachende Niederlage für das Establishment des Klubs. Bernstein war einst Vorsänger in der Ostkurve des Klubs und engagiert sich noch heute für soziale Projekte der Fans. Erfahrung an der Spitze eines Vereins oder als Funktionär hat er nicht. Er wolle ein Team aufbauen, es brauche einen Burgfrieden mit allen in und um den Verein, worin er auch Investor Lars Windhorst einschloss, sagte Bernstein.