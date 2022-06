Flüchtiger Schwerverbrecher ging bei uns ins Netz

Auslieferung an Grenze

Nähere Details zum Zugriff wolle man auf Grund weiterer, noch laufender Ermittlungen nicht preisgeben. Allerdings schrillten bei der Überprüfung des Albaners die Alarmglocken des Fahndungscomputers. Und so wurden die italienischen Behörden umgehend informiert - die auch sofort einen Auslieferungsantrag stellten. Vor wenigen Tagen wurde der 32-Jährige nun am Grenzübergang in Arnoldstein den benachbarten Kollegen übergeben.