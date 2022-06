Sabina Hank ergattert Engagement auf Luxus-Dampfer

Immer mit an Bord der aufregenden Reisen ist Tochter Jara. Hank lernt mit ihr zwischen den Auftritten für die Schule. „Meine Tochter mitnehmen zu können, war eine Grundvoraussetzung für mich.“ Für die kleine Jara sind Mamas große Reisen gleich aus doppeltem Grund besonders: „Sie kommt an Orte, die sie sonst nur aus Büchern kennen würde. Und sie ist an Bord ein Unikat - denn eine Reise auf dem Schiff kostet pro Person bis zu 12.000 Euro. Das schließt Kinder als Zielgruppe eigentlich aus“, erzählt Hank. „Alles in allem ein unvergessliches Erlebnis für uns beide!“