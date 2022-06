Steirer mit einem Herz für Tiere: Bitte bewerben!

„Ein Kind zu lehren, nicht auf eine Raupe zu treten, ist ebenso wichtig für das Kind wie für die Raupe“ - so lautet ein bedeutsamer Spruch. Und eben genau bei den Kleinen und ihrer Empfindsamkeit setzt die österreichweit einzigartige „Kinder-Tierschutzkonferenz“ an, die heute bereits zum dritten Mal in Graz stattgefunden hat. 11- bis 13-Jährige aus sechs Klassen wurden ausgewählt, um ihre Projekte zu präsentieren. Dabei ging es um die Bedürfnisse von Tieren und den richtigen Umgang mit ihnen.