Tirolerin bei Überschlag mit Lieferwagen verletzt

Immer wieder kam es in der Vergangenheit in diesem Bereich zu gefährlichen Szenen und auch Unfällen. So auch am Mittwoch gegen 7 Uhr. Eine 24-jährige Autolenkerin wollte von der Fügener Hauptstraße in die B169 Zillertal Straße einbiegen und hat dabei offenbar den Lieferwagen übersehen. „Die 57-jährige Fahrerin versuchte noch auszuweichen. Sie konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern“, heißt es vonseiten der Polizei.