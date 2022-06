Hohe Auszeichnung für evangelischen Bischof

Michael Chalupka wurde 1960 in Graz geboren. Der Steirer studierte evangelische Theologie in Wien und Zürich und wirkte danach unter anderem als Fachinspektor für den Religionsunterricht in der Steiermark und Pfarrer in Niederösterreich. Österreichweit machte er sich vor allem in seiner Zeit als Direktor der Diakonie von 1994 bis 2018 einen Namen. Seit dem 1. September 2019 ist Chalupka Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich.